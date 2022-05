Enna: Talè Talè Talìa, mercoledì lo spettacolo di Tiziana Vaccaro con ingresso gratuito

Sfida sul palco del Teatro Garibaldi di Enna nel segno della legalità al via questa mattina per il festival nazionale “Talè Talè Talìa” diretto da Paolo Patrinicola su percorso condiviso con l’associazione “L’Alveare”. La rassegna gode del contributo della Regione Sicilia e del patrocinio del Comune di Enna.

Prima delle tre scuole ad esibirsi domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 9,30 è la compagnia “On Teatro Formazione Cultura” di Salerno con lo spettacolo “Outbreak in town”, regia di Licia Amarante e Marco Ziello. Agli spettacoli assisteranno anche gli studenti delle scuole del capoluogo. A giudicare i lavori in gara l’attore Carlo Greca (presidente della giuria), l’esperto Walter Amorelli, l’attrice e regista Patrizia Fazzi e il regista Gianluca Sodaro.

Sempre domani, ma alle ore 20, la cerimonia di apertura del festival con il ricordo di Giovanni Romano (il magistrato presso la Procura della Repubblica di Enna prematuramente scomparso nel 2019 a causa di un incidente stradale) e la consegna di un riconoscimento a lui intitolato, per l’impegno sociale ai Briganti Rugby Librino.

“Con questa edizione del festival – spiega il direttore Paolo Patrinicola – nasce un nuovo appuntamento annuale, quello del premio intitolato al magistrato Giovanni Romano. Lo avevamo ricordato nell’ultima edizione del Festival annunciando che sarebbe nato un premio per ricordare la memoria di un giovane che aveva votato alla legalità la sua vita, diventando un magistrato tra i più preparati ed appassionati. Per questa prima consegna abbiamo pensato all’Associazione Rugby i Briganti per il lavoro svolto, in un contesto ostile con determinazione e coraggio, mettendo sempre al primo posto l’impegno alla lotta contro la criminalità allo scopo di tutelare il futuro delle nuove generazioni”.

A seguire lo spettacolo ad ingresso gratuito “Sindrome Italia o delle vite sospese” di e con Tiziana Vaccaro. Conduce la serata l’attrice Lorenza Denaro.

Gli spettacoli della sera sono aperti alla città e quindi gratuiti. Per prenotazioni chiamare o scrivere (tramite Whatsapp o Messenger) ai numeri 336.923116 – 320.6464501 – 320.9730451.