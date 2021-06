Enna: taglio fondi assistenti all’autonomia e alla comunicazione, intervengono Vita 21 e l’assessore Campanile

“Anche l’assenza di una sola ora di un assistente all’autonomia, il cui ruolo è fondamentale nei confronti dei nostri figli e di tutto il gruppo classe, può generare quanto meno tristezza, oltre ai danni dal punto di vista didattico. Perché negare un diritto fondamentale a chi già vive una vita complessa? Possibile che gli amministratori siano così poco empatici? Sono certo che chi di dovere tornerà nelle sue decisioni e che il servizio verrà ristabilito”.

A dichiararlo è Marco Milazzo, presidente di “Vita 21 Enna”, in merito al provvedimento del Comune di Enna che ha tolto i fondi al servizio che garantisce la presenza degli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione per gli studenti con disabilità.

Vita 21 comunica che tante famiglie con figli disabili hanno appreso del provvedimento con stupore e sdegno. Anche il Prefetto di Enna è stato informato.

Sulla questione è intervenuta l’assessore alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile.

“Il servizio non sarà interrotto – ha comunicato attraverso una nota stampa -. Gli uffici sono già puntualmente e solertemente a lavoro per confezionare gli amministrativi necessari, dall’alba di questa mattina. Tutti gli anni, il servizio in questione (relativamente alle scuole elementari e medie per intenderci) è sempre stato sospeso qualche giorno prima del termine dell’anno scolastico e, a mia memoria e per quel che mi riferiscono gli uffici, non ricordo rimostranze su tale scelta che, quindi, ci è sembrata condivisa dalle famiglie. Mi scuso personalmente per avere sottovalutato la delicata questione. Mi rammarica che non mi sia stato rappresentato per tempo, il disagio che questa scelta ‘consuetudinaria’ avrebbe rappresentato per bimbi e famiglie. I diritti dei più fragili sono una nostra priorità. Il servizio proseguirà senza interruzioni già da oggi”.