Enna, taglio alberi pericolanti: modifiche alla viabilità in via Pergusina

Il Comando della Polizia Locale di Enna, per consentire l’esecuzione di lavori di somma urgenza relativi al taglio alberi pericolanti in via Pergusina, ha disposto quanto segue.

Istituire, per il giorno 27 dicembre 2025, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, e per il giorno 28 dicembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di transito e di sosta veicolare con rimozione forzata su entrambi i lati di via Pergusina, nel tratto compreso tra la rotatoria Caserma Vigili del Fuoco e la rotatoria Ospedale Umberto I, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, emergenza e delle Forze dell’Ordine.

Istituire, per gli stessi giorni, il senso unico di marcia in via G. D’Angelo (direzione Enna Bassa), nel tratto compreso tra la rotatoria Caserma Vigili del Fuoco e via L. Grassi (zona ingresso Ospedale).

Istituire inoltre il senso unico di marcia in via S. Caterina (direzione Pergusina), nel tratto compreso tra l’ingresso dell’Hotel Federico II e l’innesto con via Pergusina (S.S. 561).

I veicoli provenienti da Pergusa in direzione Enna Bassa potranno percorrere via G. D’Angelo in direzione ingresso Ospedale Umberto I e immettersi in via L. Grassi. I veicoli provenienti da Enna Bassa in direzione Pergusa potranno invece percorrere via Civiltà del Lavoro e via S. Caterina in direzione S.S. 561 Pergusina–Hotel Federico II.