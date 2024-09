Enna: svincolo autostradale rimane aperto sulla carreggiata in direzione Catania

PUBBLICITÀ

Lo svincolo autostradale di Enna resterà aperto al traffico sulla carreggiata in direzione Catania. A darne comunicazione il sindaco Maurizio Dipietro.

PUBBLICITÀ

Chi proviene da Palermo potrà uscire dalla A19 in direzione Enna, mentre chi proviene da Enna potrà immettersi in autostrada in direzione Catania.

Chi proviene da Catania e deve recarsi ad Enna rimane invariata l’uscita Mulinello, mentre chi da Enna deve recarsi in direzione Palermo potrà farlo attraverso i percorsi alternativi, ovvero da Ferrarelle (per i veicoli leggeri) o Capodarso/Svincolo Caltanissetta (per i veicoli pesanti e leggeri).