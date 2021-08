Enna. Svincolo A19, Trentacoste: “Ingiustificabile ulteriore rinvio dei lavori”

“Ingiustificabile l’ulteriore rinvio dell’inizio dei lavori allo svincolo di Enna sull’autostrada A19, un ritardo appreso dalla stampa e che mi rammarica e non poco”. Così il senatore ennese del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste, sorpreso “di quanto comunicato da ANAS sullo slittamento a settembre dell’avvio dei lavori, anche perché – prosegue – ero stato rassicurato solo poche settimane fa del loro inizio entro la fine di luglio. Evidentemente la promessa più volte fatta pubblicamente alle istituzioni del nostro territorio, e tra queste la Prefettura di Enna, non valeva nulla e, dopo oltre un anno di ritardi, ci restituisce la misura della serietà e del senso dell’onore di alcuni. Non è più ammissibile alcun ulteriore ritardo: i cittadini che percorrono ogni giorno il viadotto Euno, in condizioni di sicurezza non ottimali, meritano attenzione e rispetto. La stagione autunnale nell’Ennese, prevedibilmente, causerà ulteriori slittamenti sulla tabella di marcia dell’intervento”.

“Auspico dunque – conclude Trentacoste che ha già inviato una nota ad ANAS per manifestare il profondo disappunto – che quanto annunciato dall’Ing. Raffaele Celia, durante l’incontro in Prefettura, sia l’ultimo slittamento nell’avvio dei lavori, poiché ne va della credibilità della sua stessa Azienda. Per quanto di mia competenza, seguirò con attenzione l’iter tecnico e amministrativo del procedimento, pretendendo dai vertici di ANAS serietà, maggiore precisione e chiarezza nei confronti della comunità ennese”.