Enna, svincolo A19: temporaneo senso unico alternato per lavori sulle rampe in direzione Palermo

Fra lunedì 17 novembre e venerdì 28 novembre 2025 verrà istituito un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico in corrispondenza delle rampe dello svincolo di Enna in direzione Palermo, ubicate lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.
Il provvedimento garantirà all’utenza di poter usufruire della rampa di ingresso e della rampa di uscita dalla città di Enna in direzione Palermo senza dover patire alcun disagio.
Resteranno, invece, pienamente fruibili e senza alcuna limitazione le rampe di ingresso e uscita autostradale della carreggiata in direzione Catania.
Durante questo periodo verranno eseguiti, in piena sicurezza, alcuni lavori di rifinitura sul viadotto Euno e sulle rampe dello svincolo di Enna.
Anas comunica che prosegue il proprio impegno, in piena sinergia con la Regione Siciliana, finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza dell’autostrada “Palermo-Catania” a beneficio degli utenti in transito.