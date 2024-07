Enna: svincolo A19, riapertura parziale posticipata di 10-12 giorni

PUBBLICITÀ

Questa mattina il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha ricevuto il sub commissario Anas, Ing. Lelio Russo, e i tecnici di cantiere Barone e Luppulis in riferimento ai lavori attualmente in corso sullo svincolo autostradale ennese.

“Ho ritenuto opportuno – spiega il Sindaco – verificare, innanzi tutto il rispetto della data del 2 agosto per la riapertura parziale dello svincolo”.

In merito a questa richiesta, l’Ing. Russo ha comunicato che, in conseguenza dell’applicazione dell’ordinanza regionale emessa a tutela dei lavoratori, che riduce l’orario di lavoro evitando le attività nelle ore più calde della giornata, si rende necessario un breve differimento di circa 10/12 giorni sul termine del 2 agosto.

“Per quanto attiene, invece, la data di conclusione definitiva dei lavori – aggiunge Dipietro – i tecnici di Anas hanno sostanzialmente confermato il rispetto della data prevista”.

“Per quanto mi riguarda – conclude il primo cittadino ennese – nel ringraziare il sub commissario e i suoi tecnici per gli aggiornamenti forniti, concordando nell’assoluta necessità che i lavori si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, quella a tutela della salute dei lavoratori, confido che lo slittamento indicato sia quello strettamente necessario. Posso, comunque assicurare la cittadinanza sulla massima vigilanza e controllo sul proseguo dei lavori”.