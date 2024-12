Enna: svincolo A19, Dipietro chiede soluzioni per accelerare la riapertura

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, come già preannunciato, il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha incontrato, presso il cantiere dello svincolo autostradale di Enna, gli ingegneri Lelio Russo e Sergio Tumminello, insieme al RUP e al direttore dei lavori di Anas, ingegneri Antonio Lippolis e Nicolò Barone, per fare il punto sui lavori in corso ormai da tempo e che interessano le rampe di ingresso al medesimo svincolo.

“Ho preso atto – spiega il Sindaco Dipietro – di quanto rappresentato dai commissari soprattutto a riguardo della complessità degli interventi e dei relativi tempi di esecuzione. Ho, quindi, chiesto di trovare ulteriori soluzioni finalizzate ad accelerare la riapertura dello svincolo come, ad esempio, la lavorazione con turni che contemplino anche l’attività notturna e nei festivi, nel rispetto dei contratti di settore e della normativa in tema di sicurezza sul lavoro”.

“Ho avuto modo – aggiunge Dipietro – di manifestare il grande disagio patito da imprese e cittadini ennesi, senza dimenticare quello delle centinaia di studenti che frequentano le università cittadine o la perdita di presenze turistiche che incidono sull’economia e sulle attività commerciali. Insomma, la tanta pazienza degli ennesi, messa duramente alla prova anche da altre problematiche, è giunta al limite”.

“Per questa ragione – conclude Dipietro – continueremo a vigilare sul celere e buon andamento dei lavori, per far sì che il termine indicato dai commissari, se non può essere in alcun modo anticipato, sia almeno rispettato”.