Enna, svincolo A19: completata la nuova pavimentazione drenante

Lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito, Anas ha completato la sovrastruttura stradale delle rampe dello svincolo di Enna attraverso la posa in opera della pavimentazione drenante.

Tutte e tre le fasi sono state portate a termine senza arrecare disagi all’utenza. Le lavorazioni sono state effettuate in orario notturno proprio per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale.

La scelta dei lavori notturni è stata presa su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di Commissario Straordinario del Piano di manutenzione della A19.