Enna: svincolo A19 chiuso da martedì pomeriggio. Ecco i percorsi alternativi

Di seguito a quanto precedentemente comunicato in ordine al previsto avvio dei lavori sul Viadotto Euno (svincolo autostradale A19 – Enna), la Prefettura informa che l’ANAS ha disposto la chiusura al traffico della rampa di ingresso in A19 in direzione Palermo e direzione Catania a decorrere dalle ore 15 del 26 ottobre 2021 e fino al 29 luglio 2022.

Al link seguente il prospetto di sintesi riportante le indicazione dei percorsi alternativi suddivisi in ragione della massa dei mezzi interessati al transito, redatto dalla competente Sezione di Polizia Stradale di Enna, già pubblicato anche sul sito istituzionale della Prefettura https://www.ennalive.it/wp-content/uploads/2021/10/Prospetto_aggiornato_con_i_percorsi_alternativi.pdf