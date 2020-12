Enna. Supebonus, Ance: “Occorre norma per superare blocco procedure comunali”

“I bonus sono inevitabilmente bloccati dalle procedure comunali di verifica della conformità edilizia: occorre una norma che faccia superare il blocco”. Così la presidente Ance Enna Sabrina Burgarello.

“Bisogna – prosegue – semplificare l’iter burocratico necessario per consentire ai cittadini di poter beneficiare dell’ecobonus in tempo. Ci sono infatti molte difficoltà nel reperimento dei documenti negli archivi comunali che soffrono un ritardo tecnologico enorme. Il blocco è poi acuito dal fatto che molti funzionari sono al lavoro a distanza e non hanno accesso ai documenti.”

Il tema è al centro di una presa di una proposta dell’ANCI (l’Associazione dei Comuni Italianai) che, con un emendamento, propone di semplificare la ricerca e l’acquisizione dei documenti necessari per beneficiare del 110%.

“Spesso – conclude Burgarello – non basta la buona volontà dei professionisti e delle imprese, serve un taglio netto della burocrazia con la semplificazione della documentazione richiesta e che va prodotta per beneficiare del bonus 110%. Se non si risolve rapidamente il problema non si riuscirà a far partire i lavori incentivati, e tutti gli investimenti attivabili saranno solo l’ennesimo libro dei sogni. Se non si provvederà alla semplificazione, si renderà inutile l’incentivo del 110% e si bloccheranno i progetti che dovrebbero partire in questi mesi, con un doppio danno per tutto il Paese”.