Enna: “Suggestioni”, una mostra fotografica itinerante sulla Settimana Santa

La mostra dal titolo “Suggestioni” del fotografo Piernunzio Casano è già da qualche giorno in esposizione in diversi negozi della città di Enna che hanno messo a disposizione le loro vetrine. 97 le fotografie, dedicate alla Settimana Santa ennese.

PUBBLICITÀ

“L’idea – spiega il fotografo ennese – è quella di concepire l’esposizione di scatti personali non in modo statico e in un solo spazio bensì in contesti insoliti”.

Una foto di Casano è stata anche esposta all’interno del Museo delle Confraternite inaugurato qualche giorno fa.

Le foto della mostra itinerante “Suggestioni” rimarranno esposte durante tutta la Settimana Santa.