Enna: Sud Chiama Nord presenta il “Governo di Liberazione”

PUBBLICITÀ

Questa mattina si è svolto ad Enna, presso il Federico II Palace Hotel, l’incontro con amministratori, responsabili dei comitati territoriali e sostenitori di Sud Chiama Nord Italia. Nel corso dell’appuntamento è stato presentato il Governo di Liberazione, il progetto politico con cui il movimento sta ridefinendo il proprio assetto in vista dei futuri scenari regionali e nazionali.

PUBBLICITÀ

«Abbiamo presentato ad Enna il nostro Governo di Liberazione, un progetto che segna una fase cruciale per Sud Chiama Nord Italia» dichiara il leader Cateno De Luca. «È stato un confronto vero, operativo, concreto, utile a rafforzare la nostra organizzazione. La crisi ormai evidente nel centrodestra e la sempre maggiore inconsistenza dell’area progressista aprono uno spazio che richiede responsabilità, visione e coerenza. Sud Chiama Nord mantiene una posizione baricentrica e autonoma: non siamo né stampella né complemento di nessuno.»

PUBBLICITÀ

De Luca ribadisce l’obiettivo politico del movimento: «Il nostro compito è costruire un progetto che liberi la Sicilia da quel pizzo legalizzato che per anni ha soffocato amministrazioni, cittadini e imprese. Il Governo di Liberazione è una rotta chiara, un metodo e un’assunzione collettiva di responsabilità.»

L’incontro di Enna rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale avviato nelle ultime settimane e proseguirà con ulteriori appuntamenti in altre province siciliane.

«Continueremo a incontrare cittadini, amministratori e sostenitori – conclude De Luca – perché la Sicilia ha bisogno di una nuova stagione politica: libera, competente e capace di decidere.»