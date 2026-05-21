Enna, Sud Chiama Nord: incontro alla Galleria Civica a sostegno di Crisafulli

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Ieri sera la Galleria Civica di Enna ha accolto l’iniziativa politica promossa da Sud Chiama Nord a sostegno della candidatura a sindaco del senatore Mirello Crisafulli.

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L’incontro ha rappresentato un momento di confronto pubblico sui temi strategici per il futuro della città di Enna, con particolare attenzione allo sviluppo economico, al contrasto dello spopolamento, alle opportunità per i giovani e alla valorizzazione del centro storico.

Ad aprire la serata è stato Mario Capasso, promotore cittadino di Sud Chiama Nord, che ha ringraziato i presenti sottolineando il significato della partecipazione civica e dell’impegno collettivo.

“Questa non è soltanto una serata elettorale — ha dichiarato Capasso — ma un momento di condivisione e responsabilità verso la nostra città. La presenza di così tante persone dimostra che esiste ancora una comunità pronta a mettersi in gioco per costruire il futuro di Enna.”

Nel corso del suo intervento, Capasso ha evidenziato la necessità di riportare al centro dell’azione politica competenza amministrativa, progettazione territoriale e coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali.

A seguire è intervenuto Cateno De Luca, che ha affrontato il tema della costruzione di una nuova visione politica per i territori siciliani, soffermandosi sull’importanza di una classe dirigente, fatta di uomini e donne, preparata e sulla necessità di dare risposte concrete alle aree interne dell’Isola.

Nel suo discorso, De Luca ha confermato il sostegno del suo movimento alla candidatura di Mirello Crisafulli, definendola una proposta politica fondata su concretezza amministrativa, capacità di governo e partecipazione popolare.

Apprezzato dal pubblico il passaggio dedicato alla necessità di costruire modelli amministrativi in grado di valorizzare il territorio, creare opportunità occupazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile.

“Noi crediamo nella forza delle idee e nella capacità delle persone di costruire insieme nuove opportunità — ha spiegato Capasso —. L’Incubatore nasce proprio per mettere in rete energie, competenze e progettualità al servizio del territorio.”

Non sono mancati i ringraziamenti ai promotori cittadini di Sud Chiama Nord Enna e a quanti stanno partecipando alla campagna elettorale attraverso incontri, ascolto e confronto diretto con i cittadini.

In chiusura, Capasso ha ribadito la volontà di costruire un percorso politico condiviso e partecipato: “Il futuro di Enna non può dipendere da una sola persona o da una singola forza politica. Serve una comunità capace di lavorare insieme, mettendo al centro competenze, idee e amore per questa città.”