Enna: successo per l’evento “Salute, prevenzione e tutela”

PUBBLICITÀ

Ieri alla Sala Cerere di Enna si è svolto l’evento organizzato dai promotori di Mutua MBA e Banca delle Visite ETS, Luisa Nasello e Alessandro Messina.

La mattina è stato creato un “Punto Salute” all’interno delle sale del Palazzo Chiaramonte, con due postazioni di ECG, refertati in televisita dal cardiologo ed effettuati dagli infermieri volontari Salvatore Cacciato e Gaetana Capuano, coadiuvati dal Direttore Health Point Benedetta Silli.

Sono stati erogati 30 ECG di prevenzione gratuitamente, donati dalla Fondazione Banca delle Visite grazie alla fattiva collaborazione dalle Associazioni di volontariato territoriali ONG Luciano Lama, Azione Cattolica e Includiamo, e dei rispettivi presidenti che, con molta sensibilità, hanno colto l’opportunità e abbracciato l’iniziativa solidale.

La sinergia tra gli Enti del Terzo Settore è vincente e può aiutare concretamente chi, senza alcun sostegno, sarebbe escluso da preziose opportunità. La prevenzione, di fondamentale importanza per favorire diagnosi precoci e soluzioni tempestive in caso di malattie, non è certo una priorità per chi ha difficoltà semplicemente a fare la spesa.

Nel pomeriggio la conferenza, aperta con i saluti istituzionali del vice sindaco Francesco Comito, assessore alle politiche sociali, sensibile al tema salute e interessato allo sviluppo del circuito virtuoso tra cui Enna è uno dei Comuni attivi. Ha trattato i temi della cultura del benessere e della tutela della salute, della prevenzione e la diagnosi precoce, divulgando i principi della mutualità e della solidarietà sociale.

Preziosa presenza della Presidente del Consiglio regionale di Assostampa Sicilia, la giornalista ennese Tiziana Tavella, che ha presentato il tema fulcro dell’evento, la salute come il bene più prezioso della vita, puntando i riflettori su come la sanità pubblica e la sanità integrativa insieme possono di incentivare la prevenzione e la tutela della salute.

L’evento è stato ideato al fine di diffondere cultura mutualistica, promuovere continue campagne di prevenzione dedicate alle categorie più fragili economicamente, interagire con Enti del Terzo Settore territoriali per costruire nuovi progetti e allargare la rete di sostenitori sui territori a vantaggio della comunità. A rappresentare la più grande Mutua in Italia, la Dott.ssa Matilde Piselli ha presentato un sistema di welfare inclusivo al SSN, il mondo della sanità integrativa mutualistica. “Questo evento oggi rappresenta un’iniziativa ad alto valore etico e sociale, voluto fortemente dai due promotori di Enna, Luisa Nasello e Alessandro Messina, esempi di una rivoluzione culturale su un territorio che ha forte necessità di accelerare dei processi affinchè il diritto alla salute sia veramente un diritto uguale per tutti”.

Emozionante la presenza in sala dell’ennese Cristina Scarpulla, che ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che l’hanno sostenuta con un grande esempio di mutualità. Donata una tutela sanitaria mutualistica per lei e per tutta la sua famiglia da parte di Luisa, Alessandro e altri colleghi promotori MBA in tutta Italia.

Medici e imprenditori hanno accolto con gioia l’iniziativa sul territorio.

“Abbracciare progetti speciali è un nuovo approccio nel fare impresa in modo etico e valoriale attraverso sinergie che generano cultura e benessere sociale”, ha dichiarato il Dott. Luca Leanza, titolare di Aristeia Farmaceutici, imprenditore virtuoso che ha scelto di supportare la Fondazione Banca delle Visite ETS, costruendo un progetto che partirà a breve in circa 2.500 farmacie su tutto il territorio siciliano, con campagne di prevenzione gratuita a beneficio della comunità.

E’ stato dato il benvenuto ad un nuovo “SuperDottore”, Dott. Luciano Privitera, medico odontoiatra, che ha deciso di abbracciare il mondo solidale di Banca delle Visite e mettere a disposizione della Fondazione numerose prestazioni odontoiatriche a favore del circuito.

“Ho deciso di mettermi a disposizione di chi ha bisogno, destino parte della mia attività a questa straordinaria organizzazione – dichiara il Dott. Angelo Corriere, socio di Mutua MBA e SuperDottore di Banca delle Visite ad Enna – mettendomi gratuitamente a disposizione di chi non può permettersi cure e visite, perché nessuno dovrebbe mai essere costretto a scegliere tra la propria salute e le proprie difficoltà economiche”.

Prezioso l’intervento della Dott.ssa Ornella Blanca, dirigente medico del Reparto Screening Oncologici ASP, da anni attiva in campagne di informazione sul territorio: “Sappiamo tutti quanto è importante la prevenzione, perché consente una diagnosi precoce di malattie in fase iniziale con conseguente aumento del numero delle guarigioni, soprattutto in ambito oncologico”.

La dottoressa ha dato il suo contributo con una relazione sulle campagne di prevenzione gratuita per la popolazione, spiegando quali screening sono disponibili e come accedere, per fasce d’età target e tipologia di tumore, quale testimone del ruolo centrale del medico, per una società che non può prescindere dall’enorme valore di questa categoria e del suo contributo professionale e umano.

L’adesione alle campagne di screening e la consapevolezza dell’importanza di una corretta prevenzione sta crescendo grazie anche ad eventi come questo, che hanno lo scopo di informare le persone su come si può proteggere la propria salute, attraverso la prevenzione e le forme di tutela sanitaria integrativa.