Enna, successo per la “Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite” firmata FISAR

PUBBLICITÀ

Si è svolta, con grande partecipazione ed entusiasmo, la serata “Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite”, l’evento firmato FISAR Enna che ha riunito appassionati e soci in un viaggio sensoriale tra alcune delle più prestigiose espressioni enologiche italiane ottenute da uve appassite.

PUBBLICITÀ

Nel corso della degustazione, i partecipanti hanno potuto apprezzare e confrontare etichette di altissimo livello, tra Amarone della Valpolicella, Sfursat di Valtellina e Recioto, culminando con un vino a sorpresa che ha stimolato curiosità e confronto. Un’occasione di approfondimento tecnico e culturale, ma anche di convivialità e condivisione, valori da sempre al centro delle attività FISAR. La serata è stata accompagnata da una cena calda e conviviale, con goulash e patate con riduzione di vino, pensata per valorizzare al meglio la struttura e la complessità dei vini in degustazione, in un’atmosfera informale e coinvolgente.

L’appuntamento è stato realizzato grazie alla partnership con il Gruppo Italiano Vini che ha fornito un prezioso supporto e ha reso possibile la degustazione di etichette di così grande prestigio, contribuendo in modo significativo alla riuscita della serata che ha visto i partecipanti, attenti curiosi e appassionati, elementi che hanno reso l’evento un vero successo, confermando ancora una volta il grande interesse del territorio verso la cultura del vino di qualità.

FISAR Enna rinnova il proprio impegno nella promozione della conoscenza enologica e dà appuntamento ai prossimi eventi, continuando a offrire momenti di formazione, degustazione e convivialità all’insegna dell’eccellenza.