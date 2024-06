Enna: successo per la seconda edizione dello Yoga Day Festival

PUBBLICITÀ

La II edizione dello Yoga Day Festival, realizzata con il patrocinio della Regione Sicilia e organizzata dal Centro Studi “YoDanza”, è stata una giornata all’insegna della natura e dello sport. L’evento, con la direzione artistica di Valentina D’Angelo, la direzione amministrativa di Carmen Contino e la direzione di produzione di Cristiana De Luca, ha richiamato persone anche da fuori provincia.

A Villa Zagaria a Pergusa protagoniste per un giorno le discipline olistiche. I partecipanti hanno potuto praticare varie discipline, tra cui yoga, pilates, mindfulness, massaggi olistici, trattamenti shiatsu, osteopatia biodinamica, yoga per mamme e bebè, counseling e teatro. Sono state organizzate anche camminate con metodologia naturetherapy, laboratori artistici, tai chi, scrittura creativa, pranayama, bioenergetica, acro yoga, orticoltura terapeutica, musicoterapia, pratiche zen, seminari, performance e laboratori per bambini, attività che hanno reso l’evento adatto a tutte le età.

Un momento significativo di approfondimento è stato rappresentato dalla tavola rotonda dal titolo “Nutrire l’amore per se stessi”, che ha messo a confronto la medicina tradizionale e le discipline olistiche, proponendo un approccio diverso alla malattia e all’autoguarigione.

Soddisfazione per la riuscita della giornata è stata espressa dall’agronomo Antonio Aveni del Libero Consorzio Comunale di Enna, responsabile della Riserva di Pergusa e del Campo di Germoplasma. Presente anche la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.