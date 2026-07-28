Enna, successo per la quarta edizione di “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”

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Si è svolta sabato scorso al Castello di Lombardia la quarta edizione di ”…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Enna che ha animato il giro del Castello con spettacoli, musica, osservazioni astronomiche, stand gastronomici e mercatino dei creativi.

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La serata si è aperta con lo spettacolo di cabaret e magia di Davide Tusa, in arte Mago Plip, che ha coinvolto il pubblico presente. A seguire si è esibita la band siciliana Capitani Coraggiosi, con un repertorio ispirato al progetto musicale realizzato da Claudio Baglioni e Gianni Morandi. La conduzione dell’evento è stata affidata all’artista ennese Elisa Di Dio.

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L’iniziativa è stata arricchita dalla presenza di operatori del settore food e del mercatino dei creativi, mentre uno dei momenti più seguiti è stato quello dedicato all’osservazione del cielo grazie alle postazioni astronomiche allestite dagli Astrofili del gruppo catanese “Guido Ruggieri”, che hanno consentito ai partecipanti di osservare gli astri fino a tarda notte.

La Pro Loco Enna ha ringraziato i soci, i volontari del Servizio civile e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione, sottolineando inoltre come l’evento abbia contribuito ad animare il centro cittadino.

Il prossimo appuntamento organizzato dalla Pro Loco Enna, in collaborazione con il Comune, è in programma il 21 agosto in piazza Vittorio Emanuele, dove si terrà il concerto di Povia.