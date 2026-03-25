Enna: successo per la degustazione FISAR dedicata alla Famiglia Ziliani

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Un appuntamento dedicato ai vini della famiglia Ziliani, organizzata da Fisar Enna che ha visto l’adesione di tanti appassionati che hanno partecipato alla degustazione. L’evento ha, infatti, registrato la presenza di oltre 30 partecipanti, confermando ancora una volta il crescente interesse verso le attività dell’associazione.

Protagonisti della serata i territori di Franciacorta e Bolgheri, raccontati attraverso un percorso di degustazione che ha saputo coinvolgere e appassionare il pubblico presente.

A guidare gli ospiti tra bollicine e vini d’autore, Gaetano Pagnotta dell’azienda Berlucchi.

«È stato particolarmente bello vedere come l’evento abbia coinvolto non solo i soci FISAR, ma anche tanti appassionati esterni, a dimostrazione che la nostra associazione è aperta a chiunque ami il vino e desideri approfondirne la conoscenza – dice il delegato Fisar Enna, Giuseppe Minissale -. Siamo felici di poter dire che, evento dopo evento, si respira sempre più un’aria di famiglia: per noi la socialità è la parte più importante di questi momenti di incontro.»

La serata si è conclusa in un clima di grande convivialità, confermando la missione di FISAR Enna: promuovere la cultura del vino attraverso esperienze condivise e di qualità.