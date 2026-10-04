Enna, successo per il torneo di burraco del centro “Il valore degli anni”

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Carte, sorrisi e tanta voglia di stare insieme: si è chiuso con un bilancio più che positivo il torneo di burraco organizzato domenica scorsa a Enna dal centro per la terza età “Il valore degli anni”, che ha richiamato attorno ai tavoli un centinaio di partecipanti.

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È un’adesione che ha superato le aspettative e che mostra quanto il gioco possa diventare occasione di incontro e di socialità. Dopo l’accreditamento, le prime carte sono state distribuite intorno alle 17.30 e la sfida si è protratta fino a sfiorare la mezzanotte, in un clima di sana competizione ma soprattutto di grande cordialità.

La formula prevedeva quattro turni di gioco da 42 minuti ciascuno, secondo il regolamento Fibur a una smazzata, tre turni con il sistema Mitchell e, dopo la pausa cena, un ultimo e decisivo turno alla danese, con le squadre suddivise in tre gironi.

La cena è stata uno dei momenti più apprezzati della serata, un’occasione per scambiare due chiacchiere e commentare le partite prima di tornare a concentrarsi sul tavolo verde.

A sedersi ai tavoli non sono stati soltanto i soci del centro ennese, ma anche diversi ospiti arrivati dai circoli della provincia. La loro presenza conferma il rapporto di collaborazione sempre più stretto che negli ultimi tempi si è consolidato tra le realtà del territorio dedicate ai senior.

Si tratta di un vero e proprio gemellaggio tra centri, fatto di visite reciproche, scambio di idee e iniziative condivise, che punta a fare rete e a offrire a chi ha qualche primavera in più occasioni concrete per sentirsi protagonista della vita della comunità.

Al termine dell’ultimo turno, mentre gli organizzatori erano alle prese con il calcolo delle classifiche, l’attesa per la cerimonia di premiazione si è fatta sentire. Sul podio sono salite le prime tre coppie di ciascuno dei tre gironi. È stato un gesto simpatico per ricordare che in una serata come questa a vincere è stato soprattutto lo spirito di gruppo.

Gli organizzatori sono soddisfatti e guardano già ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più i legami tra i circoli e di trasformare iniziative come questa in una tradizione capace di unire persone, esperienze e territori.

Il successo di domenica scorsa dimostra che il valore degli anni si misura anche nella capacità di stare insieme.

Fabio Marino