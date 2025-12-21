Enna: successo per il concerto di Natale dell’ANPS all’Auditorium della Kore

PUBBLICITÀ

L’Auditorium dell’Università Kore gremito di spettatori, un’atmosfera di festa che si respirava già prima delle prime note. Il concerto di Natale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha conquistato il pubblico ennese, e non solo, con una serata di grande musica che ha saputo emozionare e coinvolgere dall’inizio alla fine. Per il secondo anno consecutivo, l’ateneo ennese ha ospitato l’evento, confermando una collaborazione vincente che porta nella città appuntamenti culturali di alto livello.

Nel suo discorso iniziale, il presidente dell’ANPS di Enna Massimo Brugognone aveva anticipato: “Questo sarà un concerto particolare, pieno di sentimento”. E così è stato. La banda, diretta magistralmente dal maestro Carmelo Capizzi, ha dimostrato una qualità tecnica e interpretativa di altissimo livello, frutto dell’impegno e della professionalità di musicisti provenienti da diverse località siciliane. Il pubblico ha potuto apprezzare un repertorio eseguito con precisione e sensibilità, con momenti di grande intensità emotiva che hanno saputo toccare il cuore degli spettatori.

Grandi i solisti che hanno, unitamente alla banda, arricchito l’evento: al clarinetto il maestro Carmelo Calò, al flauto il maestro Cinzia Capizzi, alla viola il maestro poliziotto in servizio Andrea Lattuca, al sax tenore altro poliziotto in servizio Mario Grimaudo, alle percussioni il maestro Salvatore Borzillieri con il figlio Gabriele, al sax alto il maestro Andrea Longi e il tenore il maestro Ennese Antonino Interisano. Ogni esibizione solistica ha messo in evidenza la preparazione di questi professionisti, capaci di dialogare perfettamente con l’orchestra e di regalando momenti di magia musicale.

Durante il concerto c’è stato il coinvolgimento del pubblico con alcuni membri del Coro degli Erei intervenuti a sorpresa con un flash mob cantando due canzoni, tra lo stupore e l’apprezzamento dei presenti.

Una serata che ha rappresentato un vero dono per la città di Enna, un’occasione per vivere insieme la magia del Natale attraverso la bellezza della musica dal vivo e l’atmosfera calorosa che solo eventi di questa qualità sanno creare.

Il concerto da parte dell’ANPS è stato dedicato al Questore di Enna, dottor Salvatore Fazzino, che lascerà la sede ennese a giorni per dirigere la Questura di Agrigento. Lo stesso Questore Fazzino, a conclusione del concerto, ha voluto salutare i presenti e la città di Enna, ringraziando la banda musicale dell’ANPS e l’associazione, sempre molto attiva sul territorio. Nel concludere, porgendo a tutti gli auguri di Natale e rivolgendosi alla banda musicale dell’ANPS, ha detto: “Sono certo che ci vedremo per un concerto a Ragusa”.

Fabio Marino