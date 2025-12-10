Enna: su alcune strade provinciali obbligo di gomme invernali o catene dal 15 dicembre

26 minuti ago
catene neve
PUBBLICITÀ    

Avviso importante per tutti gli automobilisti che transitano sulla rete viaria provinciale. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha firmato l’ordinanza n° 4 con la quale ha disciplinato la circolazione stradale nel periodo invernale lungo le strade di competenza provinciale.

PUBBLICITÀ    

Il provvedimento si è reso necessario perché a causa dell’abbassamento delle temperature, condizione metereologica tipica del periodo, si verificano precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti inficiando anche il regolare svolgimento del traffico.

PUBBLICITÀ    

A partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 15 marzo 2026 gli automobilisti in transito sulla rete viaria provinciale devono essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, o avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati. I ciclomotori potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose e di ghiaccio sulla strada.

La rete viaria interessata è la seguente: S.P. n. 1 Enna – Enna Bassa intero tratto; S.P. n. 2 Enna – B° Kamut intero tratto; S.P. n. 3 B° Misericordia – Scalo Enna intero tratto; S.P. n. 4 B° SS 192 – Valguarnera – SS 117/bis intero tratto; S.P. n. 6 SS 290 – Villapriolo – SS 121 intero tratto; S.P. n. 7b Bivio SP 33 – Assoro – Bivio SP 57 dal km 0+000 al km 3+600; S.P. n. 15a Piazza Armerina – B° Usignolo intero tratto; S.P. n. 15b Bivio Usignolo – Bivio Sitica intero tratto; S.P. n. 18 B° SS 121 – Agira – Nicosia dal km 16+250 al km 22+750; S.P. n. 19 B° SS 117 – Villadoro intero tratto; S.P. n. 20 Nicosia – Ponte Oliveri – Sperlinga dal km 0+000 al km 5+000 e dal km 5+800 al km 9+000; S.P. n. 27 B° SS 120 – B° SS117 intero tratto; S.P. n. 29 S. Lucia – Scifitello intero tratto; S.P. n. 32 Cacchiamo – B° Villapriolo – SS 290 intero tratto; S.P. n. 33 Ponte Pietrangeli – Bivio SP 7/b – Bivio SS 121 intero tratto; S.P. n. 34 Gagliano C.to – Troina intero tratto; S.P. n. 39 Leonforte – Erbavusa – B° SP 19 (Villadoro) dal km 5+000 al km 21+880; S.P. n. 46 Cacchiamo – Villadoro intero tratto; S.P. n. 47 Piano Torre – Diga Ancipa -B° SS 120 intero tratto; S.P. n. 49 Bivio Catena – Bivio Friddani intero tratto; S.P. n. 51 Strada di arroccamento sud-est (S. Calogero) intero tratto; S.P. n. 58 Leonforte – Portella Creta intero tratto; S.P. n. 68 Castagna – Musa – Pianazzi intero tratto; S.P. n. 77 Tre Aie – Trombe intero tratto; S.P. n. 78 Bivio Ramata – Bivio Rastrello dal B° Ramata al B° SP 49; S.P. n. 81 Enna – B° Vanelle – SS 117/bis – Staz. Seggio intero tratto; S.P. n. 81bis Bivio Vanelle – Bivio SS 117 bis intero tratto; S.P. n. 86 S. Giacomo – Spirini intero tratto; S.P. n. 88 B° SP 4 – B° SS 117/bis dal km 0+000 al km 1+600; S.P. n. 90 Strada di accesso agli scavi del Casale intero tratto; S.P. n. 94 Vignale – Pirato intero tratto; S.P. n. 98 Ex Turistica B° SS 561 – B° SP 4 intero tratto; S.P. n. 101 Ex SR 1 Pergusa – Risicallà – Scioltabino intero tratto; S.P. n. 121 Ex SB 6 Giucchitto intero tratto; S.P. n. 133 Ex SB 18 S.Giacomo – Castagna – Casale – Bonfiglio dal km 0+000 al km 2+400 (bivio S.P. n. 68); S.P. n. 140 Ex SB 25 S. Domenico – S. Agrippina – Valpertuso – S. Martino intero tratto; S.P. n. 141 Ex SB 26 Malagurnò – Sugherita intero tratto.

Ulteriormente, soltanto in caso di allerta meteo e con efficacia esecutiva in caso di esposizione di apposita segnaletica verticale, per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve e ghiaccio sulla strada, vigerà l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali lungo i seguenti tratti di strade provinciali: S.P. n. 7a Bivio Pirato – Bivio Mulinello – SS 192 intero tratto; S.P. n. 10 Bivio SS 191 – Ponte Braemy dal km 0+000 al km 7+800; S.P. n. 30 Strada del Borgo Cascino intero tratto; S.P. n. 48 Nissoria S. Giorgio – Min. Zimballo – Bivio SP 7/b dal km 0+000 al km 7+500; S.P. n. 62 Milocca – Calderai dal km 4+500 al km 8+000; S.P. n. 64 Scarlata – Rossi intero tratto; S.P. n. 91 Piano Noce intero tratto; S.P. n. 93 Catena – Maiorana – Fortolesi dal km 0+000 al km 2+550; S.P. n. 97 Strada di accesso agli Scavi di Morgantina intero tratto; S.P. n. 112 Ex SR 12 Donnanna – Cummino – Scippa – S. Paolo intero tratto; S.P. n. 127 Ex SB 12 Catena Gaspa intero tratto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011.

PUBBLICITÀ