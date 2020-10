Enna. Stupro disabile, associazione CO.TU.LE.VI: “Inaudite le parole dell’avvocato dell’indagato”

Lo sportello Antiviolenza Diana Enna dell’Associazione CO.TU.LE.VI condanna con forza le gravi dichiarazioni rese questa mattina, durante la trasmissione televisiva “Mattino 5”, dall’Avv. Eliana Maccarrone, difensore dell’indagato coinvolto nella vicenda della violenza sessuale ai danni della ragazza disabile ospite dell’Oasi Maria SS. di Troina.

“E’ inaudito – fanno sapere dallo sportello antiviolenza – che si possa giustificare l’immane violenza compiuta in nome della “provocazione”, concetto già inaccettabile di per sé ed ancor più in questo caso che vede come vittima una ragazza affetta da grave disabilità psichica. E’, inoltre, scandaloso affermare che i disabili avendo bisogno di “affetto”, anche se privi della minima capacità di discernimento, possano acconsentire ad un qualsivoglia rapporto sessuale. Quanto accaduto danneggia l’immagine dell’Avvocatura tutta, impegnata, quale parte della società civile, nella difesa dei diritti, sempre nel rispetto dei principi della dignità e del decoro professionale. Si segnala, infine, che l’attività di indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un Avvocato alla Squadra Mobile della Questura di Enna”.