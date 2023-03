Enna: studenti visitano la biblioteca Hennaion

Questa mattina l’associazione “Hennanion” ha accolto la classe IA settore linguistico dell’Istituto Superiore Lincoln, accompagnata dal dirigente scolastico, prof. Di Dio, e dalle prof.sse Vicari, Di Dio e D’Amato che hanno voluto conoscere, assieme ai loro studenti, la biblioteca degli autori ennesi.

Il dirigente scolastico ha sottolineato la volontà dell’istituto di investire nella conoscenza delle bellezze culturali della città da parte dei ragazzi, in gran parte non ennesi. I docenti hanno ribadito il lavoro di sensibilizzazione che svolgono quotidianamente con gli studenti inducendoli a conoscere e amare la propria città e il proprio territorio. Mario Messina, fondatore di Hennanion, è stato un perfetto padrone di casa, accogliendo con calore e ospitalità i ragazzi, omaggiandoli di un testo e consegnando loro un attestato di partecipazione alla mattinata che è stata allietata da diversi momenti musicali con al piano Silvana Di Dio.

All’incontro era presente l’assessore Rosalinda Campanile con delega alla pubblica istruzione e alle politiche culturali, che ha conversato con i ragazzi sottolineando l’importanza della conoscenza del proprio territorio ed evidenziando come cultura e scuola debbano programmare sempre insieme, tenendo conto l’una dell’altra.

“Non può farsi cultura senza il coinvolgimento delle scuole – ha detto l’assessore Campanile – ed è stata una giusta intuizione del sindaco legare le due deleghe”.

La Campanile ha, poi, evidenziato il percorso intrapreso dal Comune di rafforzamento del rapporto di collaborazione con le scuole, attraverso protocolli d’intesa e numerose attività culturali condivise.

“Si tratta – ha aggiunto l’assessore – di una collaborazione proficua che incentiva la crescita culturale della città appassionando i nostri ragazzi alla cultura sin da giovanissimi”.

Presente anche una delegazione di vigili urbani ad accogliere i ragazzi, un messaggio significativo indirizzato agli studenti, affinché possano comprendere l’importanza della sicurezza stradale e il valore del rispetto delle regole.

L’iniziativa è stata condivisa dal sindaco Maurizio Dipietro, che si è dichiarato “soddisfatto che Hennanion sia diventato un punto di riferimento culturale della città. Che quel luogo sia diventato un’attrazione spontanea per gli studenti è il massimo a cui potevamo auspicare”.

“Il mondo studentesco, a cui mi sento legato – ha poi concluso il primo cittadino – anche per tradizioni familiari, costituisce un bene prezioso per la nostra comunità e a loro va il nostro massimo sostegno in ogni genere di attività culturale che vorranno praticare nella nostra città”.