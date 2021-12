Enna: studenti rivisitano il “Don Giovanni”

In scena al Teatro Garibaldi di Enna giovani studenti degli istituti superiori, dai 16 ai 20 anni, che partecipano al progetto di formazione artistica con la modalità PCTO, meglio conosciuta come “alternanza scuola-lavoro”. Appuntamento il prossimo 27 dicembre alle ore 20,30 con in scena “DON GIOVANNI…TENTATIVI DI PURIFICAZIONE”.

Partendo dalla celeberrima opera di Wolfgang Amadeus Mozart, sostenuti dal suo genio artistico-musicale e dall’estro del suo librettista Lorenzo Da Ponte, gli studenti, guidati dal direttore artistico Melissa Zuccalà, si sono interrogati su quanto la figura di Don Giovanni sia spudoratamente attuale e legata ad una serie di stereotipi di comportamento nei rapporti tra uomini e donne.

L’intento, però, si è spinto ben oltre il racconto originale per educare ad una nuova visione del mito: il Don Giovanni di Opera Corpo, con la regia, le coreografie e la sceneggiatura di Melissa Zuccalà, affronta una crisi di coscienza che lo porta a varcare confini lontani attraverso una serie di eventi tutti da scoprire.

OPERA CORPO è un progetto di formazione artistica per iniziare un nuovo pubblico al teatro: interamente dedicato ai giovani dai 16 ai 20 anni che, attraverso seminari e laboratori, sono catapultati attivamente all’interno di una produzione teatrale fino alla messa in scena.

La partecipazione, totalmente gratuita, si è realizzata per gli studenti degli istituti di istruzione superiore con la modalità PCTO, meglio conosciuta come “alternanza scuola- lavoro”.

Il progetto si è svolto presso il Teatro Garibaldi di Enna grazie alla sensibilità dell’assessore Francesco Colianni e al sindaco Maurizio Dipietro, con il placet dell’assessore al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina che patrocinerà gli eventi legati al progetto.

“Sono felice che la Regione Sicilia abbia creduto e appoggiato con semplicità le idee, denotando grande lungimiranza e amore nei confronti della cultura e della teatro come bene comune da donare in eredità ai più giovani – dice Melissa Zuccalà -. Cosi come sono grata a Maria Silvia Messina, dirigente scolastico del liceo musicale e delle scienze umane e Graziella Bonomo del liceo artistico regionale Cascio che hanno aderito al progetto, dando l’opportunità agli allievi di vivere un’esperienza unica”.