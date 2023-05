Enna: studenti Kore, Scolari neo presidente dell’assemblea degli eletti

Si è svolta lunedì scorso la prima assemblea degli eletti dell’Università Kore in seguito alle elezioni del 26 Aprile. Con 1304 voti l’Associazione Koinè era riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta dei rappresentanti eletti, numeri che hanno permesso di eleggere il presidente dell’assemblea degli eletti con 36 voti, massima carica della rappresentanza studentesca dell’ateneo ennese.

PUBBLICITÀ

Roberto Scolari, esponente di Koinè nella facoltà di ingegneria e architettura, ha superato il candidato della coalizione Kampus-Confederazione Salvatore Mannino che ha raccolto 31 preferenze, risultando primo dei non eletti.

“Sono felice di far parte di un’associazione composta da così tante persone valide che ha permesso tutto ciò – ha dichiarato Scolari -. All’inizio di questo viaggio era impensabile arrivare dove siamo oggi. Ringrazio ogni componente della fiducia dimostrata alla mia persona e continuerò a lavorare per ognuno di loro e per tutti gli studenti. Ho imparato tanto – prosegue – e avrò ancora da imparare, ma senza un gruppo così coeso e rispettoso non sarei arrivato da nessuna parte. Abbiamo vinto tutti insieme e non posso fare altro che ringraziare Koinè nella sua interezza”.