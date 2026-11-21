Enna, studenti in piazza per lo sciopero generale: le dichiarazioni di Gagliardi e Greco

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Anche gli studenti hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta ieri a Enna, in occasione dello sciopero generale della Cgil.

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Sulla mobilitazione interviene Nicolò Gagliardi, referente della Federazione degli Studenti di Enna – Rete degli Studenti, che sottolinea la partecipazione dei giovani e il lavoro organizzativo svolto nelle settimane precedenti: «Centinaia gli studenti (provenienti dal capoluogo e dagli altri centri della provincia come Troina e Leonforte) che hanno invaso pacificamente le strade di Enna affiancando i lavoratori per protestare contro le ingiustizie sociali e le carenze progettuali di un governo senza idee. Abbiamo dimostrato, nonostante la nostra giovane età, di essere maturi per affrontare i grandi ostacoli che incontreremo nel nostro percorso. Questo non può che renderci fieri del duro lavoro dell’ultimo mese, che ci ha permesso di muoverci di pari passo con le grandi iniziative nazionali ed europee».

La partecipazione degli studenti si inserisce nelle iniziative di mobilitazione dedicate ai temi dell’istruzione, della sanità, delle politiche economiche e delle scelte del Governo in materia di spesa militare.

A intervenire è anche Andrea Greco, componente dell’esecutivo nazionale della Rete degli Studenti Medi, che richiama le ragioni della protesta e il collegamento con le mobilitazioni studentesche europee: «Enna è scesa in piazza insieme alle studentesse e agli studenti di tutta Europa, al fianco dei lavoratori e della CGIL, per mostrare ancora una volta quanto le politiche del nostro governo nazionale e regionali gravino sulle spalle dei cittadini. Contro tagli all’istruzione, alla sanità, contro politiche belliciste e di riarmo, noi scegliamo di scendere in piazza, sindacato degli studenti e dei lavoratori, per difendere la nostra dignità. Basta soldi alle armi, i soldi alle scuole».