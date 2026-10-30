Enna, studenti in piazza contro il carovita: «Il futuro non si subisce, si costruisce insieme»

PUBBLICITÀ

Anche gli studenti dell’Istituto Colajanni-Farinato di Enna hanno partecipato alla manifestazione studentesca di lunedì scorso, organizzata per richiamare l’attenzione sul carovita, sulle difficoltà legate al percorso di studi e sulle prospettive future delle nuove generazioni.

PUBBLICITÀ

La mobilitazione ha coinvolto diversi istituti superiori della città.

PUBBLICITÀ

Nel manifesto diffuso dagli organizzatori, dal titolo “Non ridimensioneremo anche i nostri sogni”, gli studenti denunciano l’aumento dei costi dei libri di testo, dei trasporti, degli affitti e dei beni di prima necessità. Tra le questioni sollevate anche le difficoltà economiche che possono rallentare il percorso di studi, l’incertezza occupazionale e le conseguenze delle tensioni internazionali sul costo della vita.

A spiegare le ragioni della partecipazione è la studentessa Ginevra Borrello del Liceo musicale Colajanni-Farinato, che sottolinea l’importanza di far sentire la propria voce e di richiamare l’attenzione sui diritti e sul futuro delle nuove generazioni: «La manifestazione a cui abbiamo partecipato è stata non solo un contributo e un supporto a tutto ciò che si sta vivendo attualmente, ma anche il grido di studenti che sentono necessario far sentire la propria voce per dei diritti che vengono progressivamente privati, un futuro incerto e una coscienza critica del Paese che scompare ogni giorno».

Una riflessione che, secondo gli studenti, non deve riguardare soltanto i giovani, ma coinvolgere l’intera società: «Siamo in un momento storico molto complesso, fragile, tra tensioni globali e difficoltà che sentiamo vicine ogni giorno – prosegue Ginevra – questo dovrebbe spingere non solo i giovani, ma anche gli adulti, a interrogarci e a prenderci cura del domani. Perché dare spazio a questa energia significa riconoscere che il futuro non si subisce, ma si costruisce insieme».