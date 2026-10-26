Enna, studenti in piazza contro il carovita. Greco: «Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e sostenere»

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Manifestazione studentesca questa mattina a Enna, dove gli studenti degli istituti superiori sono scesi in piazza per protestare contro il carovita e le difficoltà che incidono sul loro percorso di studi e sulle prospettive future.

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Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Marco Greco, che ha voluto sottolineare l’importanza di ascoltare le istanze delle nuove generazioni: «Anche io, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Enna, ho partecipato alla bellissima manifestazione studentesca di questa mattina. L’ho fatto perché oggi era giusto allontanarsi per qualche ora dalle stanze di Palazzo di Città e scendere in piazza al fianco di centinaia di ragazze e ragazzi ennesi che hanno sfilato pacificamente per la nostra città nonostante la pioggia incessante».

Greco richiama quindi le responsabilità delle istituzioni nei confronti dei giovani e delle loro prospettive future: «Hanno ragione studentesse e studenti a denunciare un futuro sempre più incerto, ereditato da una classe politica che troppo spesso ha pensato più alle prossime elezioni che alle prossime generazioni. Di fronte alle voci del mondo studentesco, le istituzioni tutte, a partire da quella comunale, hanno il dovere morale e politico di fermarsi, ascoltare e sostenere».