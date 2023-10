Enna: educazione civica, studenti Euroform partecipano a evento online

PUBBLICITÀ

I ragazzi e le ragazze del terzo anno di Operatore del Benessere dell’Euroform di Enna hanno partecipato oggi a una diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola. L’iniziativa è parte di un progetto rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie superiori, che mira a promuovere l’educazione civica attraverso trasmissioni in diretta su temi cruciali del curriculum verticale di questa materia.

Il primo incontro di questa serie speciale è stato dedicato al 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un tema di grande importanza per la formazione dei cittadini del futuro. Gli studenti della III A hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti e conduttori, imparando direttamente dai protagonisti del campo dell’educazione civica.

Il progetto della Tecnica della Scuola si concretizza in sette trasmissioni in diretta, ciascuna della durata di un’ora, su temi chiave dell’educazione civica.

Gli ospiti di questo primo incontro sono stati di altissimo livello: Marco Mascia, docente di Relazioni Internazionali e Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace”; Arianna Saulini, responsabile networking e partnership istituzionali di Save the Children; Aluisi Tosolini, coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace. A rendere possibile l’evento interattivo Daniele Di Frangia, giornalista e curatore editoriale de “La Tecnica della Scuola”.

Questo incontro è stato un eccellente esempio di come l’istruzione possa essere arricchita attraverso l’interazione diretta con esperti e professionisti del settore. I ragazzi e le ragazze del terzo anno di Operatore del Benessere, che hanno come progetto per l’anno scolastico in corso proprio la Carta dei Diritti Universali, hanno avuto infatti l’opportunità di affrontare la tematica in modo coinvolgente e informativo. Iniziative come questa offrono agli studenti l’opportunità di acquisire una comprensione più profonda delle questioni sociali e dei diritti umani, preparandoli a diventare cittadini attivi e responsabili in grado di trasformare il futuro.