Enna, studenti e scuole insieme per gli Erasmus Days

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Le scuole di Enna hanno celebrato gli Erasmus Days, iniziativa dedicata ai progetti europei, alla conoscenza delle diverse culture e ai valori della cittadinanza europea.

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All’appuntamento hanno partecipato studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici. La giornata è stata caratterizzata da canti, balli, flash mob e momenti di riflessione sulle esperienze legate al programma Erasmus, nato nel 1987.

Ad aprire gli interventi istituzionali sono stati i saluti della vicesindaca e deputata Maria Stefania Marino. Sono intervenute in collegamento anche l’assessora alla Pubblica istruzione e dirigente scolastica Marinella Adamo, dalla Turchia, e la direttrice generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+, Sara Pagliai.

Spazio poi agli interventi dei dirigenti scolastici, tra cui Maria Silvia Messina, dirigente del Colajanni-Farinato. L’istituto ha coordinato l’evento attraverso la propria commissione Erasmus, composta dalle professoresse Paola Infantino, Giuliana Maria Amata, Tiziana Buono, Lucia Cirrito, Viviana Ingrasciotta, Roberta La Martina, Giovanna Laquatra e Mariangela Savoca.

Presenti anche l’Università Kore di Enna e l’Istituto Confucio, che hanno illustrato la propria offerta formativa e le opportunità legate ai corsi linguistici.

Gli Erasmus Days hanno rappresentato così un momento di incontro tra le diverse realtà scolastiche della città e di confronto sui temi della mobilità europea, del dialogo e della conoscenza tra culture.