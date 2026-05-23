Enna: studenti della Kore e alunni del Tenente Bruno di Aidone in visita alla Riserva di Pergusa

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Due giorni intensi per l’Università Kore di Enna che ha celebrato la Giornata Internazionale della Biodiversità presso la Riserva Naturale Speciale del Lago di Pergusa.

Gli studenti del terzo anno di Scienze della Formazione Primaria hanno visitato la Riserva naturale dopo aver approfondito il tema della diversità biologica nel corso di “Didattica delle Scienze”. L’obiettivo è acquisire competenze per progettare percorsi didattici destinati alla scuola dell’infanzia e primaria. Questi progetti mirano a educare gli scolari alla sostenibilità, mostrando come usufruire dei servizi ecosistemici senza compromettere le generazioni future. Ad accompagnare gli studenti è stata la loro docente e biologa, la professoressa Rosa Termine, che ha guidato il gruppo alla scoperta della flora spontanea e della fauna pergusina.

Durante l’incontro partecipativo si è discusso del focus della Giornata della Biodiversità 2026 “Agire localmente per un impatto globale”.

«Questo tema serve proprio a puntualizzare che la tutela dell’ambiente mondiale dipende anche dalle scelte quotidiane di ciascun cittadino. Siamo ormai vicini alla scadenza del 2030 per raggiungere i traguardi del Quadro Globale di Kunming-Montreal sulla Biodiversità. Tra questi, c’è l’obiettivo “30 by 30”: l’impegno a proteggere almeno il 30% delle terre emerse e delle aree marine, oltre a ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati», ha evidenziato la biologa.

La Professoressa Termine ha, altresì, trattato la diversità biologica con gli alunni della terza A della scuola primaria del plesso “Tenente Bruno” di Aidone dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Cascino”, diretto da Alessandra Messina. Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti Debora Virzì, Maria Debora Galletta, Anna De Martino e Giuseppa Mantegna, hanno visitato la Riserva. Tra passeggiate e giochi, i bambini hanno osservato l’albero del Tasso. Conosciuto fin dall’antichità come “albero della morte” per le sue tossine, oggi può essere definito “albero della vita”: gli scienziati hanno infatti scoperto che contiene molecole attive contro il tumore al seno. Il farmaco estratto dal Tasso è attualmente considerato il più importante antitumorale degli ultimi vent’anni nella chemioterapia.

L’evento ha offerto un’importante occasione di Outdoor Education per gli universitari della Kore. Gli studenti Andrea Micale, Emanuela Bartolomeo, Sabrina Giugno, Celine Palmeri, Francesca Russo, Giorgia Nipitella e Katia Salonia hanno messo in pratica le loro competenze guidando le attività con i piccoli alunni, i quali hanno coniato il motto: “Salvaguardiamo la biodiversità, fondamentale per l’umanità”.