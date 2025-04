Enna: studenti del Lincoln in visita al Parlamento Europeo

PUBBLICITÀ

Dal 29 marzo al 1° aprile una delegazione di studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna si è recata a Bruxelles.

Oltre ad ammirare la città, gli studenti hanno avuto modo di visitare il Parlamento Europeo e di prendere parte a un gioco di ruolo, durante il quale hanno avuto l’opportunità di calarsi nei panni degli eurodeputati, apprendendo così il processo di formazione della legislazione dell’Unione Europea.

Il progetto è stato curato dalle docenti Alda Luana Di Dio e Francesca Calcagno, che hanno accompagnato gli studenti insieme alla dirigente dell’Istituto Maria Concetta Messina.

Questi i nomi degli studenti partecipanti: G. Girelli, M. Fontanazza, R. Di Prima, N. Alessandra, M. Colajanni, M. Pecora, M. Milano, C. Nigrelli, S. Pavone, E. Varelli, A. Barcellona, D. De Luca, C. Marchello, S. Brugognone. Un viaggio che rimarrà sicuramente tra i ricordi più belli del loro percorso scolastico.

«L’esperienza in Parlamento europeo – dichiarano le docenti Alda Luana Di Dio e Francesca Calcagno – è estremamente educativa e interessante soprattutto se realizzata attraverso role play, così come è stata vissuta dai nostri allievi: nel contesto scolastico queste attività stimolano l’interesse per le istituzioni politiche ma anche a sviluppare competenze critiche come il pensiero analitico, la comunicazione, la negoziazione. Insomma, un’opportunità unica che auguriamo possa coinvolgere ancora tanti altri allievi e non».

«La nostra scuola intende aprirsi sempre di più all’Europa – dichiara la dirigente Maria Concetta Messina – e siamo felici di aver avuto l’opportunità di portare i nostri studenti al Parlamento Europeo di Bruxelles. È stata un’esperienza altamente formativa che ha permesso loro non solo di approfondire il funzionamento delle istituzioni europee, ma anche di sviluppare un senso di cittadinanza attiva. Il nostro obiettivo è offrire il massimo ai ragazzi, accompagnandoli in un percorso di crescita che vada oltre l’aula, valorizzando esperienze come questa, capaci di lasciare un segno profondo nella loro crescita scolastica e di cittadini europei».