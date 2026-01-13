Enna: studenti del Lincoln in scena al Teatro Neglia con “La macchina scopre il cuore”

PUBBLICITÀ

Si intitola “La macchina scopre il cuore” lo spettacolo musicale degli studenti del Liceo Linguistico dell’I.I.S. A. Lincoln di Enna, in programma giovedì al Teatro Francesco Paolo Neglia.

L’iniziativa prevede due appuntamenti: alle ore 10.00, dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, e alle ore 18.00, aperto a genitori, famiglie e amici.

Lo spettacolo nasce come un progetto interdisciplinare che unisce lingue straniere, musica ed espressione emotiva, proponendo un racconto che intreccia tecnologia e umanità. Al centro della narrazione una domanda: può una macchina imparare a sentire? In questo percorso scenico, le lingue non vengono presentate solo come strumenti di studio, ma come mezzi di comunicazione capaci di creare connessioni tra persone, mondi ed emozioni.

Gli studenti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale ed emozionale in cui si confrontano due dimensioni opposte: da un lato la logica del Robot IA-3000, dall’altro la complessità del cuore umano. Nel corso dello spettacolo, la macchina si troverà a confrontarsi con emozioni che non possono essere ridotte a semplici dati.

Il racconto si sviluppa anche attraverso riferimenti musicali e culturali internazionali, con omaggi a tre figure simboliche della storia della musica: Édith Piaf, Lola Flores e Zhou Xuan.

Attraverso musica, lingue e recitazione, lo spettacolo offre una riflessione sul rapporto tra tecnologia, emozioni e comunicazione, valorizzando il ruolo della scuola come spazio di creatività e crescita.