Enna: studenti del Lincoln in Cina grazie a borsa di studio dell’Istituto Confucio

All’Istituto Lincoln di Enna si studia il cinese e si vola in Cina.

Otto studenti dell’indirizzo linguistico, dove lo studio della lingua e cultura cinese è ormai una solida realtà, hanno partecipato a un’esperienza formativa unica grazie a una borsa di studio dell’Istituto Confucio: nell’ambito del Chinese Summer Camp 2025 hanno trascorso quindici giorni tra Pechino e Dalian, tra templi antichi, grattacieli futuristici, calligrafia, lezioni di lingua e scambi culturali indimenticabili con coetanei cinesi.

“Studiare cinese al Lincoln ci ha aperto le porte del mondo” – hanno raccontato i ragazzi al ritorno – “Essere lì, sul posto, parlare davvero la lingua… è stato un sogno che ci ha motivati ancora di più”.

L’Istituto Lincoln, diretto dalla Prof.ssa Maria Concetta Messina, si conferma così una scuola all’avanguardia, capace di offrire opportunità internazionali concrete ai suoi studenti.