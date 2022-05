Enna: studenti del liceo scientifico protagonisti a Tolfa

Da giovedì 5 maggio a domenica 8 maggio si è svolta a Tolfa, in provincia di Roma, la finale della tredicesima edizione del concorso nazionale “Olimpiadi della Cultura e del Talento”. La città di Enna è stata rappresentata dal Liceo Scientifico Pietro Farinato attraverso la partecipazione di due squadre accompagnate dalla docente referente la Prof.ssa Francesca Calcagno, composte da ragazzi facenti parte del triennio.

La squadra “Maxiplus”, composta da Daniele Adamo, Antonio Occhipinti, Beatrice Cigno, Noemi Di Venti, Mattia Folisi e Gioacchino Lo Presti, proponendo l’interpretazione del famoso brano di Fabrizio de Andrè “la Guerra di Piero”, si è guadagnata il premio per la critica per la miglior “Prova talento” con la seguente motivazione: “Perchè nella loro performance hanno drammatizzato una canzone come ‘La Guerra di Piero’ che contiene una tematica universale. E che si adatta quindi al momento storico che stiamo vivendo. E’ bastato il semplice gesto di mostrare la bandiera ucraina in chiusura per realmente legarla all’attualità”.

La squadra “Ponente”, composta da Giada Savoca, Chiara Tilaro, Elena Faraci, Francesca Lo Giudice, Emanuele Messina ed Andrea Varisano, ha ricevuto invece il premio social, grazie alla realizzazione di vari tik tok pubblicati sull’omonima piattaforma.

Il giovane Antonio Occhipinti ha ricevuto una menzione di merito per la migliore “esposizione in inglese” avvenuta durante lo svolgimento dell’ultima prova chiamata “Parlateci di”; inoltre, con altra menzione di merito attribuita dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato selezionato per la partecipazione all’Open Day dello stesso istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale.