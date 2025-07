Enna: studenti de “La Sapienza” in visita al Consorzio Kore Siciliae

PUBBLICITÀ

Una delegazione di studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma, accompagnata dal prof. Luca Reitano, ha visitato alcune delle imprese e delle esperienze promosse dal Consorzio Together, nell’ambito dei servizi offerti sotto il marchio Kore Siciliae.

Gli studenti avevano già approfondito in passato il modello siciliano all’interno del corso di studi in Comunicazione dei Beni Culturali e del Territorio, dedicando numerosi focus a Kore Siciliae. Alcuni rappresentanti del Consorzio erano anche stati ospiti di una lezione universitaria nei mesi scorsi, contribuendo ad alimentare l’interesse accademico per il progetto.

Un ulteriore segno del crescente interesse è rappresentato dalla pubblicazione, da parte della Rivista di Studi Politici (quadrimestrale scientifico), di un articolo interamente dedicato al modello Kore Siciliae.

A suggellare il legame tra accademia e territorio, il prof. Reitano e i suoi studenti sono stati invitati a partecipare a un fam trip organizzato per illustrare i servizi del Consorzio anche alla content creator del canale “Ti ci devo portare in Sicilia”.

L’iniziativa ha rappresentato anche la conclusione simbolica delle attività del GeoFest, che durante una manifestazione pubblica ha presentato alcune delle esperienze turistiche nate grazie a Kore Siciliae. In quell’occasione, il prof. Reitano ha dichiarato: “Ho studiato diverse reti d’impresa turistiche e numerose DMO, e sono convinto che qui a Enna esista un unicum: una rete solida di imprese che guida con competenza l’offerta del territorio. Forse non vi rendete conto di ciò che avete creato, ma Kore Siciliae è una delle best practice in Italia, e forse anche in Europa”.

Durante l’evento, sono stati presentati i nuovi servizi di booking dinamico, alla presenza di Claudio Gambino, presidente della DMO “Sicilia Centrale”, e dell’assessore al Turismo Mirko Milano. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e consorzi locali, evidenziando il valore delle esperienze promosse da Kore Siciliae.

Alcune di queste esperienze sono ora prenotabili direttamente dal sito ufficiale www.koresiciliae.it.

La giornata si è conclusa con un’importante novità: una nuova collaborazione con GSM Aeropanorami per offrire voli liberi in mongolfiera nel territorio del Rocca di Cerere Geopark. Un’esperienza unica in Sicilia, arricchita dal fascino di un paesaggio che vanta il prestigioso riconoscimento UNESCO.

“Intervento cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022” “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere” AZIONE PAL: 1.1.3 Operazione 16.3”.