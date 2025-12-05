Enna, stradella Ferrante–Santa Lucia, Trovato: «Un primo passo verso un’opera attesa da oltre trent’anni»

PUBBLICITÀ

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il consigliere comunale di Siamo Enna, Giuseppe Trovato, ha illustrato i contenuti dell’interrogazione presentata sulla realizzazione della stradella di collegamento tra i quartieri Ferrante e Santa Lucia.

«Durante la scorsa seduta di Consiglio Comunale, ho avuto modo anche di discutere l’interrogazione che avevo presentato con l’obiettivo di sapere – tra le altre cose – se l’Amministrazione Comunale avesse, in qualche modo, ottemperato all’impegno assunto lo scorso giugno», ha spiegato Trovato, riferendosi alla decisione assunta in sede di variazione di bilancio di «stanziare in bilancio la somma di € 25.000, forfettaria e simbolica, a testimonianza della volontà di avviare la progettazione per la realizzazione di una stradella di collegamento tra i quartieri di Ferrante e Santa Lucia».

All’interrogazione ha risposto l’assessore Palermo, «anticipandomi che mercoledì 3 dicembre la Giunta avrebbe approvato – come in effetti è poi accaduto – il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dei lavori di realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra il viale Aldo Moro e il viale delle Olimpiadi, completa di ramo di prolungamento della via Nunzio D’Angelo».

Il consigliere ha riferito di aver consultato il D.I.P., pubblicato all’albo pretorio comunale, dal quale si evince che «il costo complessivo del progetto, comprese le varie competenze tecniche di progettazione ed esecuzione lavori, risulta stimato in € 1.950.000, a valere su specifico finanziamento esterno che dovrà essere ricercato».

Pur sottolineando che si tratta di una fase iniziale, Trovato ha manifestato soddisfazione per l’atto approvato: «Consapevole che si tratta di un primo piccolissimo passettino, ma necessario per avviare la realizzazione di un’opera pubblica attesa da oltre trent’anni, non posso che rallegrarmi e complimentarmi con l’Amministrazione per l’approvazione del suddetto documento».

Infine, l’auspicio rivolto al futuro politico della città: «Mi auguro, adesso, che l’intera classe politica locale, soprattutto quella che sarà chiamata ad amministrare Enna nei prossimi anni, vorrà impegnarsi a fondo per la realizzazione di questa fondamentale arteria stradale». E conclude: «Finché ci sarò anch’io, farò senz’altro la mia parte».