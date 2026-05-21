Enna, strade provinciali: lavori in corso su sei arterie

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Complice le belle giornate i lavori sulle 6 strade provinciali ricadenti nel territorio del capoluogo ennese oggetto di un corposo intervento di manutenzione straordinaria proseguono rispettando la tabella di marcia.

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La ditta esecutrice la N.G.A srl costruzioni di Mussomeli che si è aggiudicata i lavori per un importo contrattuale complessivo di 2 milioni e 525 mila, è impegnata contemporaneamente sui 6 diversi cantieri. Intanto sulle sp 81 e 81 bis, la strada che da Papardura si congiunge con la SS 117 per Caltanissetta, è stata effettuata la scarifica di alcuni tratti particolarmente ammalorati. Ultimati i lavori di pulitura dei presidi idraulici e la bonifica di alcuni tratti di pavimentazione da domani, assicura il progettista, l’ingegnere Claudio Catania del Libero Consorzio Comunale di Enna, partirà la posa in opera del conglomerato bituminoso.

Stessi lavori di bitumazione saranno eseguiti sulle strade provinciali n°1, n°3, zona stazione, e n°103, l’anello di Pergusa dove sarà migliorata non solo la percorribilità ma anche la fruibilità per i tanti podisti.

“Sono interventi di manutenzione straordinaria questi – commenta il consigliere delegato Salvatore Cappa – che miglioreranno di molto i collegamenti all’interno del territorio del capoluogo. Sono strade rimaste per troppo lungo tempo senza manutenzione provocando gravi disagi per gli automobilisti. Questi interventi consentiranno di snellire il traffico veicolare sul capoluogo e su Enna bassa. Per noi – conclude Cappa- la viabilità è una priorità dell’azione dell’amministrazione provinciale che intendiamo perseguire nel migliore dei modi. La tenacia e l’attenzione che stiamo rivolgendo ha prodotto i primi risultati. Siamo riusciti a sbloccare due grosse incompiute da decenni, come la Sp 28 e il Ponte di Gagliano, e messo in campo per il settore viabilità in un anno oltre 45 milioni di euro in tutto il territorio provinciale”.

Sulla Sp 130, infine, la Bruchito Zagaria, si sta provvedendo alla sistemazione del tratto bonificato dopo che è stato risanato il sottofondo fortemente ammalorato per oltre 300 metri, smontata e rifatta la pavimentazione.