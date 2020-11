Enna: strade provinciali, in arrivo altri sei milioni di euro

Il Libero Consorzio Comunale di Enna non si lascia scappare le opportunità di finanziamenti che Regione e Stato hanno messo sul piatto per sistemare la rete viaria provinciale.

Alla notizia dei giorni scorsi di un piano quinquennale già presentato alla Regione per oltre 19 milioni di euro, da destinare alle strade e alle scuole, si aggiunge oggi un’ulteriore programmazione triennale con finanziamenti statali.

Il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha, infatti, firmato e inviato al Ministero la nuova programmazione triennale in base al decreto ministeriale n° 123 del 2020. Di concerto con il dirigente del settore, l’ingegnere Giuseppe Grasso e sentite le esigenze dei territori, sono state individuate le arterie alle quali destinare i lavori di manutenzione, ricadenti sia nel versante nord che sud del territorio provinciale. Il pacchetto di interventi prevede un investimento di circa 6 milioni di euro.

Di seguito il piano presentato:

2021 ‐ Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 27 B° SS 120 – B° SS 117 e della S.P. n. 77 Tre Aie-Trombe per un importo di euro 572.060,31

2022 – Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 20 Nicosia-Ponte Oliveri-Sperlinga e della S.P. n.140 ex SB 25 S. Domenico-S. Agrippina-Valpertuso-S. Martino per un importo di euro 1.430.150,77

2023 – Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 55a Corona-Licciardello-B° SS 575, della S.P. n. 55b B° SS 575 (Ciappulla) – Affitto – Prostà, della S.P. n. 117 ex SB 2 Ponte – Borgo nuovo (ex SB Serro Croce) e della S.p. n. 131 ex SB 16: B° SP 34 – Stazione Sparacollo (ex SB Troina – Sparacollo) per un importo di euro 1.430.150,77

2024 ‐ Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 23a Sparacollo-Regalbuto, della S.P. n. 23b Regalbuto-Catenanuova-SS 192, della S.P. n. 24a B° SS 121 Centuripe e della S.P. n. 24b Centuripe-Catenanuova per un importo di euro1.430.150,77.