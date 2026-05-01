Enna, strade provinciali: avanzano i lavori su Sp 130, 103, 81, 81 bis e Sp 1

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I cantieri aperti in contemporanea sulle strade provinciali 130, 103, 81, 81 bis e Sp 1 stanno lavorando a ritmo serrato e finalmente senza soste forzate visto le belle giornate delle ultime settimane.

La ditta esecutrice la N.G.A srl costruzioni di Mussomeli che si è aggiudicata i lavori è impegnata a realizzare la manutenzione straordinaria su queste arterie di particolare rilevanza per la viabilità del capoluogo ennese. Gli interventi aggiudicati per un importo contrattuale di 2 milioni e 525 mila stanno riguardando la sistemazione del piano viario, che in tutte e 5 le arterie è particolarmente compromesso, la pulitura, la sistemazione dei presidi idraulici e la collocazione delle barriere di sicurezza.

In particolare sulla Sp 130 la Bruchito Zagaria è stato risanato il sottofondo fortemente ammalorato per oltre 300 metri, è stata smontata e rifatta la pavimentazione. A seguire da vicino i lavori, oltre al progettista l’ingegnere Claudio Catania e al responsabile unico del progetto, il geometra Mario Perticaro, è il consigliere provinciale delegato Salvatore Cappa che ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

“Sono stato rassicurato dalla ditta – ha commentato Cappa – che si sta seguendo il cronoprogramma e che provvederanno entro la prima decade del mese di maggio a concludere la prima trance dei lavori con la pavimentazione di alcuni tratti della 81, 81bis e della stradella di servizio dell’autodromo di Pergusa. L’attenzione rimarrà alta, siamo certi che si continuerà a lavorare senza sosta e che i lavori potranno concludersi nei tempi previsti. La sistemazione e la messa in sicurezza di queste arterie avrà un effetto positivo sulla viabilità del capoluogo e si contribuirà con la riapertura della 130 che collega Pergusa con la SS 117 a snellire e a decongestionare il traffico a Enna bassa”.

I lavori riguardano nel dettaglio la Sp 1, che collega Enna con Enna bassa, bivio Misericordia Scalo Ferroviario, la Sp 54 la Parasporino-Cannavò, la Sp 81 dal bivio Vannelle all’innesto con la SS 117 bis, la 81 bis, la ex strada regionale n° 3, la Stradella di servizio dell’autodromo di Pergusa e la 130 la Bruchito Zagaria.

I lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con decreto interassessoriale.