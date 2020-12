Enna: strada San Calogero, lavori entro la prossima primavera

La collaborazione istituzionale è un metodo sempre vincente per tentare di trovare le giuste soluzioni a qualsiasi questione di interesse pubblico. Una metodologia più volte sperimentata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo di Fazio, che ha avviato nel corso del suo mandato proficue interlocuzioni con i Sindaci dei territori per programmare interventi ed attività richieste dalle collettività.

L’ultima interlocuzione in ordine di tempo è intercorsa con il comune capoluogo in merito, tra l’altro, alla questione relativa alla strada di accesso la Sp 51, la cosiddetta San Calogero. A tal proposito il Commissario ha messo nero su bianco i propositi dell’amministrazione in una lettera inviata al Sindaco, firmata anche dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, a seguito dell’incontro avuto lo scorso 22 dicembre presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Nella nota Di Fazio, nel condividere le necessità rappresentate dall’amministrazione comunale, comunica che sarà anticipato l’iter per la redazione e approvazione del progetto dei lavori di manutenzione della S.P. 51 “Strada di arroccamento sud-est San Calogero”. Tale opera, dell’importo complessivo di 868.794,20, già inserita nella programmazione dell’Ente, prevede la sistemazione dell’intera arteria stradale. Il Commissario ha, inoltre, fatto presente al primo cittadino che sarà organizzata l’attività per garantire l’inizio dei lavori già per la prossima primavera.

Anche se non inserito nel progetto il Libero Consorzio realizzerà anche l’impianto di pubblica illuminazione e la messa in opera dei corpi illuminanti, così come si sta provvedendo con la Sp 2 Enna-Bivio Kamut, in modo tale illuminare tutte le più significative strade di accesso alla città capoluogo.