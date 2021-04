Enna: strada San Calogero, interrogazione consiliare sui ritardi dell’inizio dei lavori

È stata depositata un’interrogazione consiliare (sarà discussa il prossimo 27 aprile) sui ritardi dell’inizio dei lavori della sp51, meglio conosciuta come strada San Calogero.

“Lavori entro inizio primavera si era detto il 24 Dicembre scorso – ha comunicato il consigliere comunale Marco Greco -. Siamo ad aprile inoltrato eppure di lavori sulla SP51, chiusa ormai da mesi, non v’è traccia”.

“Ci avviamo – prosegue Greco – ad una graduale riapertura in vista della stagione estiva, riapertura che riguarderà anche il turismo. La non messa in sicurezza della SP51 vanificherebbe di fatto gran parte delle speranze di chi nella nostra città la ripresa del turismo, quel poco turismo che abbiamo, la attendeva con ansia per prendere un po’ di respiro: bar, ristoranti, operatori turistici ma non solo”.