Enna. Strada San Calogero, Fratelli d’Italia: “Attendiamo segnali concreti”

Una delegazione di Fratelli d’Italia Enna e di residenti della contrada San Calogero, come annunciato nei giorni scorsi, è stata ricevuta dall’assessore Francesco Alloro per discutere delle problematiche che affliggono i residenti della zona.

“Attendiamo segnali tangibili in merito alla soluzione di uno stato di abbandono della zona non più rinviabile – ha dichiarato il coordinatore del circolo ennese Eliana Longi – era stato assicurato che ad inizio della settimana sarebbero cominciati i lavori per la messa in sicurezza, ma ad oggi la strada continua ad essere semiaperta”.

Intanto i residenti hanno comunicato che formalizzeranno la nascita di un comitato di quartiere e chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Le richieste prioritarie riguardano la riapertura della strada in tempi brevi e l’erogazione di servizi essenziali come acqua e gas nella contrada.