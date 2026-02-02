Enna, Strada Panoramica: riprendono i lavori

PUBBLICITÀ

Il sole di questa mattina dopo giorni di allerta è stato sicuramente di buon auspicio. Un arcobaleno immaginario sopra la Panoramica dopo tante tempeste burocratiche. Oggi è un giorno tanto atteso che segna un nuovo inizio verso l’avvio del completamento dell’arteria che sta a cuore non solo ai cittadini ennesi ma a tutto il territorio.

Gli ostacoli sono stati rimossi, nulla osta a che questa opera venga completata così come da contratto entro l’estate del 2027.

Prima della firma di rito del verbale di ripresa dei lavori il consigliere delegato, Salvatore Cappa, accompagnato dal dirigente del III settore, Daniela Lumera, dal direttore dei lavori, Vincenzo Tumminelli, dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Ragonese, ha effettuato un sopralluogo alla presenza del rappresentante legale della ditta aggiudicatrice, la S.C.S costruzioni edili, Salvatore Capizzi di Maletto. Presenti anche l’archeologa, Serena Raffiotta e il coordinatore della sicurezza, Mauro Scaccianoce.

I lavori, che ammontano a complessivi 6 milioni e 400 mila euro circa, riguarderanno la ricostruzione ex novo delle campate. Per il ripristino dell’ultimo miglio, dove attualmente è stato realizzato il parcheggio temporaneo, ci sarà un successivo appalto il cui progetto è in corso di definizione.

“Finalmente si riparte – ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, che fin dal suo insediamento ha posto come priorità del suo mandato la realizzazione e il completamento dell’opera -. E’ servito un lavoro preparatorio successivo alla allocazione delle ultime risorse necessarie, oltre circa 2 milioni e 500 mila euro, che abbiamo attinto dall’avanzo di amministrazione in attesa che la Regione siciliana provveda a decretare le risorse, già deliberate dalla Giunta di Governo. La nostra è stata una chiara scelta politica perchè questo territorio non può più attendere. E’ una vicenda che si trascina da troppo tempo e che andava affrontata senza se e senza ma. Si tratta di un’arteria strategica per il collegamento e per l’accesso al capoluogo ma anche al palazzo della Provincia e alla Prefettura che comunque sono degli enti sovracomunali che devono essere raggiungibili. La ripresa dei lavori ridarà dignità all’azione tecnico amministrativa dell’Ente il quale per colpe non sue ha dovuto registrare l’impossibilità di riprendere e completare i lavori in tempi ragionevoli. Questa opera assieme ad altre di rilevanza strategica già in cantiere serve ad evidenziare quanto l’ente intermedio di area vasta possa risultare fondamentale per il territorio per facilitare il collegamento tra la zona Nord e la zona Sud e per consentire alle aziende dislocate nel territorio di avere servizi infrastrutturali adeguati. Un ringraziamento – conclude Capizzi – sento di rivolgerlo ai tecnici dell’Ente, con in testa l’ingegnere Lumera e tutto il suo staff, dal direttore dei lavori, al Rup, con l’augurio che si possa completare il lavoro nei tempi previsti”.

Si associa anche il consigliere Cappa il quale aggiunge i ringraziamenti anche ai consiglieri provinciali che hanno sostenuto con il loro voto la scelta di anticipare una parte delle risorse dell’Ente per la realizzazione dell’opera: “Vigilerò affinchè tutto possa portare a riconsegnare la strada alla città a beneficio di tutto il territorio. Adesso occhi puntati sul ponte di Gagliano per il quale abbiamo le risorse e nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per la progettazione”.