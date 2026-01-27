Enna, strada chiusa per il cedimento del muro: Trovato propone una soluzione temporanea

PUBBLICITÀ

Il cedimento del muro in viale delle Olimpiadi ha causato una nuova chiusura della strada che collega il quartiere di Ferrante con la zona dell’Ospedale, creando disagi alla viabilità di Enna Bassa.

Secondo le prime informazioni disponibili, non si tratterebbe di un problema di lieve entità né risolvibile in tempi brevi. I costi per il ripristino del muro e della sede stradale soprastante ammonterebbero infatti a oltre un milione e mezzo di euro, rendendo necessario individuare soluzioni alternative per garantire il deflusso del traffico.

A sollevare la questione è il consigliere comunale Giuseppe Trovato (Siamo Enna), che sottolinea come, in attesa di interventi strutturali più complessi, sia necessario pensare a soluzioni temporanee per migliorare la circolazione veicolare: «Occorre, quindi, immaginare soluzioni alternative, seppur non definitive, per consentire il deflusso veicolare dal quartiere di Ferrante verso la zona dell’Ospedale e, più in generale, una migliore viabilità ad Enna Bassa».

Pur riconoscendo l’esistenza di ipotesi più strutturate, ma realizzabili solo con risorse ingenti e tempi lunghi, il consigliere propone una soluzione immediata: «Consapevole che esistono ipotesi migliori, ma realizzabili solo con ingenti risorse ed in tempi non brevi, a me pare che la soluzione più semplice e immediata sia quella di aprire un varco in uscita nella statale SS561, esattamente nel punto inquadrato nell’immagine qui sotto riprodotta (per intenderci, dove aveva sede l’Agenzia delle Entrate fino a qualche tempo fa)».

Secondo la proposta illustrata, i veicoli si immetterebbero sulla statale in direzione obbligatoria verso Pergusa, con la possibilità di inversione di marcia alla rotatoria situata poco più avanti, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco: «I veicoli si immetterebbero in direzione obbligatoria verso Pergusa, ma potrebbero invertire la marcia alla rotonda che si trova circa 100 metri più avanti, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco».

Trovato precisa di non parlare da tecnico, ma ritiene che l’intervento possa essere contenuto: «Non sono un tecnico, ma sembrerebbe sufficiente aprire il guardrail e individuare qualche piccolo accorgimento idoneo a consentire ai veicoli di immettersi in sicurezza nella strada principale».

Il consigliere riferisce inoltre di aver già coinvolto l’Amministrazione comunale: «Ho interessato immediatamente l’Amministrazione comunale, e ringrazio l’assessore Vasco per avermi dato pronta disponibilità ad effettuare un primo sopralluogo nella serata di ieri, ed il Sindaco Dipietro che mi ha garantito che si attiverà subito per valutare la fattibilità di tale ipotesi e, in caso positivo, di attuarla con sollecitudine».