Enna, Stosa apre il nuovo Store Cucine & Living: qualità, design e vantaggi esclusivi per i clienti

Un nuovo punto di riferimento per l’arredo cucina e living apre le porte a Enna Bassa: venerdì 10 ottobre alle ore 18:00, in via G. Fava 47, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Store Stosa Cucine & Living. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di design, funzionalità e stile Made in Italy.

Stosa invita la cittadinanza, i professionisti del settore e gli amanti dell’arredo a partecipare all’inaugurazione: un’occasione per scoprire in anteprima le ultime collezioni, brindare insieme e vivere l’esperienza Stosa in un ambiente elegante e accogliente.

Lo Store ufficiale Stosa di Enna nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni d’arredo che coniughino estetica, innovazione e funzionalità. Ogni cucina e spazio living è progettato per rispondere alle esigenze specifiche del cliente, grazie a un servizio di consulenza personalizzata e alla possibilità di scegliere tra materiali, finiture e configurazioni su misura.

Chi sceglie Stosa Enna potrà usufruire di vantaggi riservati: promozioni dedicate, assistenza post-vendita qualificata, progettazione gratuita e la garanzia di acquistare direttamente dallo Store ufficiale, con la sicurezza di un prodotto autentico e certificato.

Un nuovo spazio dove la casa prende forma, con passione e competenza.