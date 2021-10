Enna: “Storie di Donne” all’Archivio di Stato

Anche quest’anno l’Archivio di Stato di Enna partecipa alla manifestazione “Domenica di carta 2021” avente come tema nazionale “Le storie delle donne nelle carte d’archivio”, con una apertura straordinaria nella giornata di domenica 10 ottobre dalle 9 alle 13, in occasione della quale sarà presentata al pubblico la mostra documentaria «Storie di donne nelle carte d’Archivio», in cui verrà illustrata ai visitatori una breve storia della condizione femminile tra i secoli XIX e XX nel territorio di Enna e della sua provincia.

Attraverso la documentazione archivistica saranno narrati episodi di vita delle donne del tempo, provenienti dai più diversi strati sociali. Sono così rappresentate le tappe di un viaggio tutto al femminile verso la conquista dell’emancipazione e del pubblico riconoscimento dei diritti, compreso quello all’istruzione fino al diritto di voto, in un lungo e faticoso percorso che renderà le donne consapevoli protagoniste della società moderna.

La prenotazione è gradita e gli ingressi saranno contingentati con visite guidate alle ore 9.15, 10.00, 10.45, 11.30 e 12.15. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 ottobre 2021 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.