Enna: stipendi arretrati al Consorzio di Bonifica, nota stampa della segreteria Sifus

Si pubblica di seguito nota stampa del segretario territoriale Sifus Enna Maurizio Fidotta.

La conduzione del sistema Consorzio di Bonifica 6 di Enna continua a perversare nella fase critica di disagio economico-sociale in quanto gli stipendi arretrati da percepire ad oggi rimangono tre e non si intravedono segnali di svolta. Inoltre, considerato anche l’aspetto climatico che di certo non aiuta la gestione dei dinamismi connessi alle opere consortile, l’Ente sopperisce alle necessità e soddisfacimento delle quotidiane attività lavorative perché esistono criticità riguardo l’approvvigionamento di carburante, materiali ed attrezzature necessari per espletare le funzioni manutentive e gestionali in seno agli impianti consortili.

Da recente incontro con il Neo Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, Dott. Ferrantello Calogero, emerge che la mancata o incompleta stesura del bilancio di previsione del CB6, necessario per avere, da parte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, il saldo del contributo regionale relativo alla Prima Semestralità, rimanda e quindi allunga i tempi per poter saldare almeno due mensilità.

Si aggiunge a questo anche il rifiuto da parte della banca per la flessibilità monetaria al fine di anticipare i pagamenti degli stipendi in attesa del contributo.

Da quanto sopra indicato si evince che il personale dipendente vive in uno stato di apprensione e malessere sociale che potrebbe dar luogo ad episodi e/o azioni non razionali e controllati, vuoi per la situazione economica, vuoi per l’impotenza nei confronti dell’utenza per i motivi espressi.