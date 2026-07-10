Enna, Stefania Avola presenta “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale” al Visitor Center di Pergusa

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Sarà presentato giovedì 16 luglio, alle ore 19, al Visitor Center di Pergusa, il libro “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima” di Stefania Avola, pubblicato da Algra Editore.

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L’iniziativa rientra in Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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L’appuntamento del 16 luglio vede anche la collaborazione del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, di Legambiente, del Centro di educazione ambientale Von Humboldt e dell’Associazione ex alunni del Liceo Classico Colajanni. A dialogare con l’autrice saranno Elisa Di Dio, Livia Perricone e Loredana Trovato, docente dell’Università di Messina.

Il volume propone un viaggio in una Sicilia diversa da quella estiva, calda e affollata, ormai radicata nell’immaginario collettivo. “Sicilia d’inverno” accompagna il lettore alla scoperta di un volto dell’Isola meno conosciuto, da vivere fuori stagione.

Nei sette capitoli del libro, l’autrice percorre a piedi Taormina, Brucoli, Marzamemi, Portopalo, Porto Empedocle, Racalmuto e Sciacca, costruendo un reportage narrativo che informa e, allo stesso tempo, restituisce atmosfere, incontri e memorie.

Nel racconto di Stefania Avola, la geografia dei luoghi si intreccia con riferimenti letterari, memorie familiari, dialoghi realmente avvenuti e piccole grandi storie di vita.

Stefania Avola, nata a Enna nel 1973, dopo la laurea in Filosofia insegna Lettere. Ha pubblicato vari racconti in antologie per Algra Editore e L’Erudita. Nel 2020 è uscito il suo primo romanzo “Assassine, il colore dell’innocenza”.

Ingresso libero.